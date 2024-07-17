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«Ситуация была бы тяжёлой». Личка оценил вероятность трансфера Соболева в «Динамо»

«Ситуация была бы тяжёлой». Личка оценил вероятность трансфера Соболева в «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что клуб не нуждается в трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Это в хорошем смысле очень неприятный нападающий. Он умеет забивать голы. Но у нас номер один — Тюкавин. Если бы пришёл Соболев, он бы тоже хотел играть, быть номером один. Если бы он пришёл, надо было бы чуть поменять схему. Ситуация была бы тяжёлой. Я над этим сейчас не думаю», — приводит слова Лички «РБ Спорт.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Соболев близок к переходу в «Зенит».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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