Байдачный: у ЦСКА поменялся главный тренер, но не стоит сразу ждать яркого футбола

Российский тренер Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА. Встреча состоится 20 июля.

«Я буду болеть за «Ростов» в матче с ЦСКА. У армейцев поменялся тренер, но не стоит сразу ждать яркого футбола. Надо сначала познакомиться с командой и нужно время, чтобы что-то сделать. Я считаю, вначале яркость игры может происходить из-за эмоционального состояния. Если команда восприняла хорошо приход тренера, то будет положительный всплеск эмоций. Если не очень, то будет плохо.

В первых играх у всех футболистов есть настрой и желание, а также тоска по футбольным матчам. Я думаю, что эмоциональный настрой будет у всех команд, но вопрос, кто сможет воплотить его в жизнь. Просто иногда этот настрой может помешать и повлиять на какие-то моменты в игре. Перенастрой — это не всегда хорошо», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.