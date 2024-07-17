Руслан Нигматуллин: ЦСКА и «Ростов» будут фаворитами в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра состоится 20 июля. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

«Мне кажется, что в матче «Ростов» — ЦСКА будет ничья. Обе команды будут фаворитами этого чемпионата и будут ставить себе самые высокие задачи. Поэтому этот матч будет центральным в 1-м туре РПЛ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» занял седьмое место, заработав 43 очка. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).