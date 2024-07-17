В «Динамо» сообщили о возвращении Луиса Чавеса после Копы-2024

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес присоединился к бело-голубым, ведущим подготовку к первому матчу нового сезона РПЛ с «Факелом», который состоится 20 июля. Фотографию Чавеса с тренировки опубликовала пресс-служба московской команды в официальном телеграм-канале.

Чавес выступал в составе сборной Мексики на Кубке Америки — 2024. 28-летний хавбек «Динамо» отыграл все три матча группового этапа турнира, по итогам которого его национальная команда выбыла из турнира.

Луис Чавес пополнил состав «Динамо» в августе 2023 года. В минувшем сезоне мексиканец провёл суммарно 32 матча во всех турнирах в составе московской команды, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По версии интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость Чавеса составляет € 9 млн.