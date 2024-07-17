Агент Сафонов назвал возможный новый клуб Антона Миранчука

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, что бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перейдёт в московское «Динамо».

«Миранчук, скорее всего, «всплывёт» в «Динамо». Всё остальное – без комментариев. Почему Дзюба и Джикия не востребованы среди российских клубов? Футбол идёт вперёд, а с возрастом у игроков пропадают скорость и другие компоненты. К тому же у Джикии и Дзюбы есть определённые запросы, которые клубы удовлетворить не могут», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

1 июля московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист дебютировал за основной состав команды в конце 2013 года. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.