Нигматуллин: шесть подряд чемпионств «Зенита» — круто, но становится меньше внимания к РПЛ

Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

«Понятно, что у «Зенита» к 100-летию клуба задача стать чемпионом. На данный момент нельзя сказать, что кто-то может составить «Зениту» серьёзную конкуренцию, но также было в предыдущем году. Мы говорили, что нет серьёзных конкурентов, но «Краснодар» или «Динамо» чуть не стали чемпионами.

Хотелось бы верить, что в этом сезоне будет интрига, которой иногда в нашем чемпионате не хватает. Шесть подряд чемпионств — это круто, но когда выигрывает только одна команда, то становится меньше внимания к этой лиге. Это как начать смотреть детектив, но ты уже знаешь, кто убийца. Надеюсь, что номинальный «убийца» не будет известен с самого начала и интрига будет до конца сезона», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.