Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о своём уходе из «Марселя»

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил об уходе из французской команды.

«У меня был год, полный эмоций. Хотел бы поблагодарить весь клуб, персонал, моих товарищей по команде и наших болельщиков. Вы сделали меня сильнее, и эти воспоминания останутся со мной навсегда.

Как вы знаете, я всегда следовал советам своего отца, которые помогли мне стать тем игроком, которым я являюсь, поэтому мы приняли это решение. Пришло время начать новую главу. «Марсель» всегда будет со мной. Я никогда его не забуду», – написал Обамеянг в соцсетях.

35-летний габонец выступал за «Марсель» с лета 2023 года, куда перешёл из «Челси». В минувшем сезоне Обамеянг отыграл во французской Лиге 1 34 матча, в которых забил 17 голов и сделал восемь результативных передач. Контракт игрока с «Марселем» был рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная трансферная стоимость Обамеянга по версии интернет-портала Transfermarkt — € 5 млн.