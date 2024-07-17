Гаджиев сравнил махачкалинское «Динамо» с «Анжи» образца 2000 года

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил дебют дагестанской команды в Российской Премьер-Лиге с выступлением «Анжи» в чемпионате России в 2000 году.

«Будем ли мы довольны 12-м местом в РПЛ по окончании сезона? Не знаю. Мы можем быть очень довольны. А можем огорчиться, как «Анжи» в 2000 году, у которого отняли третье место чемпионата. Это был дебютный сезон для нас, и мы не были довольны четвёртой строчкой, дающей право выступать в Кубке УЕФА. Если бы нас спросили до старта сезона про это, мы были бы очень довольны. Но мы не были удовлетворены», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Напомним, махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче 1-го тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – в 20:00 мск.