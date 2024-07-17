В «Факеле» рассказали, планируется ли усиление в летнее трансферное окно

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Команда укомплектована, но если будут хорошие варианты, будем рассматривать», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57). Второе место занял «Краснодар» (56), на третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Факел» на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.