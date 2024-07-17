Форвард «Челси» Фофана отреагировал на расистскую кричалку с участием Энцо Фернандеса

Нападающий «Челси» Датро Фофана прокомментировал исполнение своим одноклубником, полузащитником сборной Аргентины Энцо Фернандесом оскорбительной кричалки в адрес национальной команды Франции.

«Футбол, который я люблю, многонационален. Расизм во всех его формах должен быть осуждён самым решительным образом. Этим действиям нет места в футболе или вообще нигде больше. Эта борьба действительно должна восприниматься всерьёз всеми, кто занимается этим видом спорта», – написал Фофана в своих соцсетях.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Сообщалось, что французские игроки «Челси» были очень возмущены поведением партнёра по команде. Клуб начал расследование, Энцо принёс публичные извинения.