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Защитник «Спартака» Чернов рассказал, что общего у Станковича, Слишковича и Божовича

Защитник «Спартака» Чернов рассказал, что общего у Станковича, Слишковича и Божовича
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Защитник «Спартака» Никита Чернов сравнил трёх тренеров из бывшей Югославии: Деяна Станковича, Владимира Слишковича, Миодрага Божовича. Станкович возглавляет красно-белых.

— У тебя уже третий тренер из бывшей Югославии после Божовича и Слишковича. Но, кажется, это единственное, что их объединяет. Совершенно разные люди?
— Понятное дело, что все разные. Но характер, постоянная борьба — это они все любят, 100%. У тебя может получаться или не получаться на поле, но если стараешься, рубишься — они всегда подмечают.

— Весельчак Божович — полная противоположность Станковичу?
— На самом деле нет. В каких-то моментах на публике он показывал, что весёлый, а на тренировках бывал жёстким — мог и крикнуть, и напихать, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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