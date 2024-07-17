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Никита Чернов: надеюсь, у России ещё будут крупные турниры

Никита Чернов: надеюсь, у России ещё будут крупные турниры
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов выразил надежду на скорое возвращение российской сборной и клубов в международные турниры. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

— Веришь, что у России и тебя лично ещё будут крупные турниры?
— Конечно. Не только я надеюсь. Думаю, вы тоже надеетесь, что будут.

— А пока их нет, интересно играть с условной Замбией?
— У Замбии тоже хорошие ребята. Канга же оттуда? Хороший футболист. Понятно, что проигрывать и играть вничью с ними нельзя. Нужно играть на победу. Чем больше забиваешь, тем лучше. Мы играем ради болельщиков. В том же Волгограде 40 тысяч пришло на Кубу. Поэтому хочется играть и радовать болельщиков, независимо от того, с кем ты играешь: Замбией или кем-то ещё, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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