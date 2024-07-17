«Олимпиакос» интересуется защитниками «Спартака» и ЦСКА — источник

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич, а также играющий на той же позиции футболист ЦСКА Виллиан Роша могут перейти в греческий «Олимпиакос», информирует Sport24.gr.

По данным источника, оба футболиста входят в сферу интересов «Олимпиакоса» в вопросе усиления центральной зоны обороны. В переговоры по их трансферам греческий клуб пока ещё не вступал.

29-летний Виллиан Роша выступает за красно-синих с 2022 года. В минувшем сезоне Роша принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

28-летний Срджан Бабич стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В прошедшем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.