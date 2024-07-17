Лени Йоро успешно прошёл медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед» — Романо

Защитник французского «Лилля» Лени Йоро успешно прошёл медобследование для перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, все детали контракта между клубом и футболистом согласованы. В ближайшее время будет объявлено о переходе.

Сообщается, что в контракте будет предусмотрена обширная бонусная система для Йоро, которая будет основываться как на индивидуальных показателях, так и на командных.

В прошедшем сезоне 18-летний Лени Йоро принял участие в 42 матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.