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Вратарь «Химок» Обухов оценил период работы под руководством Талалаева

Вратарь «Химок» Обухов оценил период работы под руководством Талалаева
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Вратарь «Химок» Игорь Обухов заявил, что у него остались положительные эмоции от совместной работы с бывшим главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым.

«Самые положительные эмоции! Мы решили задачу. С ним я в хороших отношениях. Всегда будут рад его видеть лично! Желаю ему удачи. И много добиться!» — сказал Обухов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

20 июня «Химки» объявили об уходе Андрея Талалаева и его тренерского штаба.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023. Также «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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