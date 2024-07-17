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Тренерский штаб «Ливерпуля» пополнил экс-игрок «Эвертона» Хейтинга

Тренерский штаб «Ливерпуля» пополнил экс-игрок «Эвертона» Хейтинга
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Бывший футболист «Эвертона» Джон Хейтинга назначен помощником главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. «Ливерпуль» и «Эвертон» являются враждующими командами.

«40-летний футболист стал последним пополнением в штабе Арне Слота в преддверии начала сезона-2024/2025.

Хейтинга сделал себе имя в качестве центрального защитника за время своей игровой карьеры, выиграв 87 матчей за сборную Нидерландов и выступав в таких клубах как «Аякс», «Атлетико» Мадрид, «Эвертон», «Фулхэм» и «Герта», которую он покинул в 2016 году.

Затем он начал тренерскую карьеру, работая с различными молодёжными командами в составе «Аякса». После этого Хейтинга был главным тренером амстердамского клуба с января по июнь 2023 года.

В прошлом сезоне Хейтинга работал помощником главного тренера в «Вест Хэме».

Теперь он присоединяется к команде Слота, помогая «Ливерпулю» готовиться к новому сезону», — говорится в заявлении пресс-службы английского клуба.

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