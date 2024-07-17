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В «Акроне» рассказали, с какого клуба намерены брать пример после выхода в РПЛ

В «Акроне» рассказали, с какого клуба намерены брать пример после выхода в РПЛ
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что тольяттинский клуб после первого в истории выхода в РПЛ в первую очередь хочет сохранить прописку в чемпионате и вести трансферную политику, схожую с той, которую использует «Ростов».

«Горизонт планирования всё равно годовой. Глупо сразу ставить задачу занять место в четвёрке-пятёрке. Сегодня наша основная задача — сохраниться в РПЛ. Дальше будем развиваться. Для нас важно становиться таким клубом, как «Ростов», чтобы в будущем брать и иностранцев, и хороших российских игроков», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».

20 июля стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Турнир начнётся с матча «Локомотив» — «Акрон» в 15:00 мск.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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