Вендел согласовал условия контракта с «Галатасараем» — Galaslan Medya

«Галатасарай» достиг соглашения по условиям контракта с полузащитником «Зенита» Венделом. Об этом сообщает Galaslan Medya в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, бразилец будет получать по контракту с турецким клубом € 4,5 млн в год. Срок действия соглашения не уточняется.

Ранее сообщалось, что Вендел хочет перейти в «Галатасарай» и ждёт, когда турецкий клуб заключит соглашение с «Зенитом». В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.