Хомуха: у «Краснодара» без своих лидеров есть игроки, способные проявить себя с «Ахматом»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром». Игра состоится 21 июля в 20:00 мск.

«У «Краснодара» в матче с «Ахматом» будут определённые сложности без своих лидеров. Но в целом команда способна обыграть «Ахмат» в Грозном. Это понятно, что тяжело играть в Грозном, но у «Краснодара» без своих лидеров есть игроки, которые могут эффективно сыграть в атаке», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Кампания будет проводиться с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит».