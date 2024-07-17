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Вендел готов остаться в «Зените» — источник

Вендел готов остаться в «Зените» — источник
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Полузащитник «Зенита» Вендел готов остаться в санкт-петербургском клубе. Об этом сообщает Metaratings. Ранее появлялась информация о том, что «Галатасарай» достиг соглашения по условиям контракта с полузащитником «Зенита» Венделом.

По информации источника, в «Зенит» не поступало официальное предложение от турецкого клуба. Сообщается, что сине-бело-голубые не отпустят Вендела за сумму € 20 млн.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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