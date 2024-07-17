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Артём Ребров критически отозвался о формате чемпионата Европы по футболу

Артём Ребров критически отозвался о формате чемпионата Европы по футболу
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Бывший вратарь сборной России Артём Ребров поделился впечатлениями от чемпионата Европы 2024 года в Германии.

«От финала остались классные впечатления, особенно от второго тайма — получился очень ярким. Таким и должен быть финал большого турнира. Играли две топовые команды.

Но сам чемпионат Европы получился неинтересным. Из-за большого количества матчей футболисты устают. Не было игры, которую ожидали увидеть. В последних матчах группового этапа команды просто катали мяч, потому что ничья устраивала для выхода. Считаю, что такой формат — большая ошибка. Понятно, что хотят повысить зрелищность и заработать, но футболисты же живые люди. Им было тяжело», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, Испания стала победителем чемпионата Европы.

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