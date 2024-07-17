Никита Чернов: друзья из ЦСКА одобрили мой переход в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о реакции друзей на его переход в стан красно-белых из «Крыльев Советов». Чернов является воспитанником академии ЦСКА.

— Твой переход к главному конкуренту никак не отразился на ваших отношениях?

— Вообще нет. Я думаю, что они рады за меня. О моём переходе в «Спартак» они из новостей узнали — я ничего не говорил. Прочитали и поздравили с переходом. Сказали: правильный выбор.

— Почему не говорил? Боялся сглазить?

— Не сглазить. Нужно было сперва медицинское обследование пройти, конечные штуки все выполнить. Мало ли, ещё сорвалось бы всё. Поэтому не хотел. После того как всё подписал — сказал, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.