Ламин Ямаль сменил номер в «Барселоне», под ним раньше играл Лионель Месси

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль сменил свой игровой номер в клубе. Вместо 27-го Ямаль будет выступать под 19-м. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отметим, что футболку с 19-м номером носил другой футболист «Барселоны» Лионель Месси. Игрок выступал под этим номером, когда начал играть за основной состав клуба.

Ямаль в составе сборной Испании принимал участие в чемпионате Европы — 2024. На Евро-2024 Ламин Ямаль сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевых передачи. Испанец получил приз «Лучшему молодому игроку» турнира. Сборная Испании одержала победу в турнире.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.