Артём Ребров назвал главное открытие Евро-2024 среди вратарей

Бывший вратарь сборной России Артём Ребров ответил на вопрос о лучших голкиперах чемпионата Европы 2024 года. Открытием турнира он назвал вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили.

«Я не поклонник Пикфорда. Было много спорных моментов в его игре. Чемпионат не отличался яркой игрой вратарей. Понятно, что Симон — победитель, но особых моментов у его ворот не было. Я бы выделил из вратарей Доннарумму, а открытием назвал бы Мамардашвили. Он далеко пойдёт, у него хорошее будущее», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходил с 14 июня по 14 июля в Германии. По итогам турнира победителем стала сборной Испании, обыгравшая в финале турнира национальную команду Англии со счётом 2:1.