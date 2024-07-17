Замминистра спорта Аргентины призвал Месси извиниться за кричалку в адрес сборной Франции

Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро потребовал от капитана сборной Лионеля Месси, а также от президента футбольной ассоциации страны (AFA) Клаудио Тапиа извинений за расистскую кричалку в адрес французской национальной команды.

«Я думаю, что капитан национальной команды должен выйти и извиниться за этот случай. То же самое относится и к президенту AFA. Я думаю, это соответствует действительности», — приводит слова Гарро TN.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».