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Дмитрий Булыкин: московским клубам и «Краснодару» по силам составить конкуренцию «Зениту»

Дмитрий Булыкин: московским клубам и «Краснодару» по силам составить конкуренцию «Зениту»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Хочу верить в то, что в новом сезоне будет такая же интрига, как в прошлом. Хочу, чтобы у «Зенита» была конкуренция. Московским клубам и «Краснодару» вполне по силам составить эту конкуренцию. Надеюсь, получится такая же интрига», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, действующим победителем Российской Премьер-Лиги является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Санкт-петербургский клуб также одержал победу в матче Суперфинала Кубка России с «Балтикой» (2:1) и выиграл трофей. 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.

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