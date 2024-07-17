Чернов: не факт, что у Головина всё сложилось бы в «Челси» — может, по арендам катался бы

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением относительного будущего полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Если ему комфортно, зачем что-то менять? Тем более они будут в Лиге чемпионов. Думаю, что все хотят там поиграть, тем более в «Монако». Это хорошая команда. У него были варианты — о них писали. «Челси» вроде. Не факт, что у него всё там сложилось бы — может, по арендам катался бы.

— Но у него 0 трофеев с «Монако».

— Понятно, что он хотел бы парочку трофеев завоевать. Но мы сами знаем, какой сильный «ПСЖ». Сейчас ушёл Мбаппе — появились шансы у конкурентов, по крайней мере, серьёзную конкуренцию составить. А то туров за пять у Парижа преимущество в 20 очков — без шансов, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.