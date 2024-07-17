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Стало известно, сколько «Галатасарай» готов заплатить «Зениту» за Вендела

Стало известно, сколько «Галатасарай» готов заплатить «Зениту» за Вендела
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«Галатасарай» готов заплатить «Зениту» € 14 млн за трансфер бразильского полузащитника Вендела. Об этом информирует Galaslan Medya в социальной сети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, сине-бело-голубые думают над предложением турецкой команды.

Ранее сообщалось, что в «Зенит» не поступало официальное предложение от «Галатасарая». Отмечалось, что сине-бело-голубые не отпустят Вендела за сумму € 20 млн.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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