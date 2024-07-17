Юсупов: «Химки» не будут отбиваться, играть на отбой и тянуть время в РПЛ

Полузащитник «Химок» Артур Юсупов поделился впечатлениями от подготовки к сезону РПЛ в составе подмосковной команды.

«Я здесь провёл один год ранее, и это было прекрасное время. Надеюсь, что и сейчас будет всё хорошо. Пока я в команде не так долго, идёт подготовка, и на самом деле у нас были тяжёлые сборы. Уверен, что самое интересное впереди.

Много новых игроков, новый тренерский штаб, поэтому времени перед сезоном мало, думаю, ещё недельки две нам не помешало бы. Работаем в скоротечном режиме, но мне кажется, что «Химки» будут симпатичной командой в сезоне, не будем отбиваться, играть на отбой и тянуть время. Будем играть в настоящий футбол, — приводит слова Юсупова «Матч ТВ».

19 июня «Химки» объявили о подписании 34-летнего Артура Юсупова. Последним клубом Юсупова был «Сочи», который он покинул по итогам минувшего сезона РПЛ. Футболист в своей профессиональной карьере ранее играл за «Химки» на правах аренды в течение 2010 года. Тогда он провёл за подмосковную команду 37 матчей во всех соревнованиях, успев забить семь голов и оформить две голевые передачи.

Первый сезон после возвращения в РПЛ «Химки» начнут матчем 1-го тура с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт 21 июля и начнётся в 20:00 мск.