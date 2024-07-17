Булыкин: нужно, чтобы российские топ-клубы скупали футболистов у клубов поменьше

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался за подход в трансферной политике клубов, в котором топ-команды покупают игроков внутри чемпионата у более слабых клубов.

«Мне понравилось, что «Зенит» купил четверых россиян. Так и нужно, чтобы наши топ-клубы скупали футболистов у клубов поменьше, а потом представляли на международной арене. Сейчас есть время, чтобы набрать молодых российских футболистов и заиграть их.

Не говорю, что у нас должно быть такое в сборной, как у Испании, где играли 16-летние, но в клубах такое вполне возможно. Частенько молодые футболисты с горящими глазами играют лучше опытных с большими зарплатами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.