БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка рассказал о своих пожеланиях Станковичу на посту главного тренера «Спартака»

Личка рассказал о своих пожеланиях Станковичу на посту главного тренера «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, о чём пообщался с рулевым «Спартака» Деяном Станковичем перед товарищеским матчем между клубами. Встреча «Динамо» и «Спартака», состоявшая накануне на летних сборах, завершилась с ничейным счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
5 : 4
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Нгамалё – 23'     1:1 Чернов – 73'    

«Перед игрой он поблагодарил меня за прошлый сезон «Динамо». Приятно, когда тебе такое говорят, хоть это и не только моя работа. Это работа всего тренерского штаба, игроков. После матча я поблагодарил его за игру и пожелал, чтобы у него всё получилось в «Спартаке», он был всем доволен и его команда всегда играла так, как в этом матче. Пожелал ему спокойной работы. «Спартак» — это всегда непростой соперник», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Материалы по теме
Чернов: помню гол Станковича Нойеру с центра поля. На тренировках он Селе и Макси забивал
Материалы по теме
Что ждёт «Спартак» с Деяном Станковичем в новом сезоне РПЛ?
Что ждёт «Спартак» с Деяном Станковичем в новом сезоне РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android