Личка рассказал о своих пожеланиях Станковичу на посту главного тренера «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, о чём пообщался с рулевым «Спартака» Деяном Станковичем перед товарищеским матчем между клубами. Встреча «Динамо» и «Спартака», состоявшая накануне на летних сборах, завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Перед игрой он поблагодарил меня за прошлый сезон «Динамо». Приятно, когда тебе такое говорят, хоть это и не только моя работа. Это работа всего тренерского штаба, игроков. После матча я поблагодарил его за игру и пожелал, чтобы у него всё получилось в «Спартаке», он был всем доволен и его команда всегда играла так, как в этом матче. Пожелал ему спокойной работы. «Спартак» — это всегда непростой соперник», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».