Кунде возмутился расистской песней сборной Аргентины, ему напомнили, что он избивал мать

Защитник сборной Франции Жюль Кунде возмутился оскорбительной расисткой песней аргентинской национальной команды, однако ему напомнили о том, что он избивал собственную мать.

Кунде на своей странице репостнул сообщение своего соотечественника Уэсли Фофана с реакцией на кричалку с подписью «Прискорбно...», сопроводив её эмодзи рвоты и клоуна.

Ему ответил пользователь Хуан Фернандес в социальной сети X (ранее Twitter): «Если ты бьёшь свою мать, то слезь с морального трона, потому что тебе это не к лицу».

Напомним, ранее Кунде дал интервью, в котором признался в избиении своей матери.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».