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Никита Чернов: в Суперфинале Кубка России болел за «Балтику» и Игнашевича

Никита Чернов: в Суперфинале Кубка России болел за «Балтику» и Игнашевича
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером «Балтики» Сергеем Игнашевичем.

— Я в тёплых отношениях с ним. На стадионе всегда подхожу, здороваюсь. Приятно вспоминать моменты, когда играли вместе. Он один из тех защитников, который останется в истории российского футбола. Сыграть с ним — огромная честь. И человек хороший. Ничего плохого сказать не могу. Да, жёсткий, но это была такая школа! Всегда желаю ему удачи. Выводил «Торпедо» в РПЛ, потом «Балтику». И финал Кубка России — это такая вишенка на торте, я думаю. Ещё бы выиграли… Шансы были. Болели за «Балтику», честно. Но опыт «Зенита» сказался.

— Ты болел лично за Игнашевича?
— За «Балтику» и Игнашевича. Я же был в «Балтике». Числился какое-то время с травмой.

— Удивляет, что он сейчас не востребован?
— Я думаю, что он спокойно найдёт себе команду. В этом нет никаких сомнений.

— Знающие его люди говорят: очень принципиальный — не каждому начальнику такое понравится. Подтвердишь?
— Но он же даёт результат во всех командах. Надо быть жёстким. Игнашевич работал в клубах, которые борются за выживание. В таких только через кнут, можно так сказать, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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