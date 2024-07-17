Экс-голкипер «Спартака» Ребров: возможно, сборной Австрии не хватило вратаря

Бывший вратарь сборной России Артём Ребров рассказал, что во время чемпионата Европы — 2024 следил за выступлением национальной команды Австрии.

«Ничего нового для себя на Евро не открыл. Да, какие-то команды используют вратаря как полевого игрока, но такое уже практиковалось. Резких перемен не произошло. Для учёбы мне надо было разбирать Австрию. На самом деле, рад, что попалась именно эта сборная. Хорошая команда. Для меня они стали открытием после грузин. Жалко, что быстро закончили своё выступление. Может, не хватило вратаря — где-то не сыграл на выходе, когда пропустили гол от турок. Это сказалось на результатах», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходил с 14 июня по 14 июля в Германии. По итогам турнира победителем стала сборной Испании, обыгравшая в финале турнира национальную команду Англии со счётом 2:1. Сборная Австрии выбыла из турнира на стадии 1/8 финала, где уступила Турции (1:2).