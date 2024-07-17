Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: с «Зенитом» и интересно, и иногда не хочется играть

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о сопернике самарской команды в 1-м туре нового сезона РПЛ — санкт-петербургском «Зените».

«Иногда «Зенит» не очень хорошо входил в сезон, на старте терял очки. Качественный матч, который они провели в Суперкубке с «Краснодаром», нас напряг. Сейчас мы понимаем, что они провели товарищеский турнир, максимально наиграв состав, и провели качественный матч за Суперкубок, набрав форму раньше других. «Зенит» такая команда, с которой играть и интересно, и иногда не хочется. Надо понимать, что минимум два матча в сезоне с «Зенитом» есть, поэтому нужно играть, — сказал Осинькин в эфире программы «Все на Матч!».

Матч 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:30 мск.