Чернов: Слишкович говорил не защитники, а защитницы — смешно звучало

Защитник «Спартака» Никита Чернов вспомнил совместную работу с бывшим исполняющим обязанности главного тренера московской команды Владимиром Слишковичем.

— Не посмеивались ли в команде над «киношной» манерой разговора Слишковича?

— У него были какие-то выражения — ребята смеялись. Он говорил не защитники, а защитницы. Это смешно звучало. Может быть, таким образом он пытался разрядить команду. На теориях сидишь, всматриваешься в какие-то эпизоды, и тут он начинает говорить, улыбаться… Потом полтренировки обсуждаешь это, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

Напомним, Слишкович был временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте, ни разу не проиграв при Слишковиче. 29 мая «Спартак» объявил об уходе тренера. Позднее появились слухи, что в услугах Владимира заинтересованы подмосковные «Химки». Боснийский специалист их опроверг.