Артём Ребров рассказал, помогают ли подсказки на бутылках вратарям при пенальти

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о футбольных хитростях голкиперов при отражении пенальти.

«Сейчас все изучают и смотрят за соперником, но самым главным остаётся, как вратарь чувствует момент. Бывает, что на бутылке подсказка, что игрок бьёт в одну сторону, тренер указывает на другую, а вратарь принимает третье решение и угадывает. Так что какие бы подсказки ни были, ключевое решение принимает вратарь во время момента», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Артём Ребров выступал за «Спартак» в период с 2011 по 2021 год. До этого голкипер играл за ярославский «Шинник», подмосковный «Сатурн» и другие клубы. В составе «Спартака» он стал чемпионом России (2016/2017) и обладателем Суперкубка страны (2017). В настоящее время 39-летний Ребров завершил игровую карьеру и занимает должность технического координатора красно-белых.