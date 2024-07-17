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Игрок «Барселоны» Кунде отреагировал на статью, в которой сказано, что он избивал мать

Игрок «Барселоны» Кунде отреагировал на статью, в которой сказано, что он избивал мать
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Защитник сборной Франции и «Барселоны» Жюль Кунде отреагировал на статью издания Mundo Deportivo, в которой сказано, что он избивал мать. Пользователь социальной сети X (ранее Twitter) припомнили Кунде эту статью после того, как он осудил оскорбительную кричалку сборной Аргентины в адрес французской сборной.

«Я не думаю, что это очень умно — публиковать газетную статью, полную ложной информации, чтобы снова привлечь внимание к расистской песне. «Автор книги «Свобода для умных людей», возможно, вам это не подходит», — говорится в сообщении Кунде в его аккаунте в одной из социальных сетей.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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