«Динамо» объявило о продлении контракта с 22-летним вратарём Купцовым

Футбольный клуб «Динамо» и голкипер Илья Купцов подписали новое трудовое соглашение до лета 2027 года, сообщает официальный сайт бело-голубых.

22-летний Илья Купцов является воспитанником московского «Динамо», за основную команду которого дебютировал в матче Кубка России сезона-2023/2024 с «Пари НН» (1:1, 4:5 пен.). На счету Купцова 35 матчей за вторую команду москвичей, в 12 из которых он сохранил её ворота в неприкосновенности. Согласно данным, предоставленным немецким интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет € 100 тыс.

Напомним, новый сезон РПЛ московское «Динамо» начнёт матчем с «Факелом» в 1-м туре. Встреча состоится 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 мск.