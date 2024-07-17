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Артём Ребров: российские вратари способны играть на уровне европейских топов

Артём Ребров: российские вратари способны играть на уровне европейских топов
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Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров высказался о потенциале российского вратарского цеха.

«Уверен, что технически и тактически российские вратари могут играть на уровне европейских топов. Но есть один нюанс — в нашем чемпионате не играют на скорости, которая есть в Европе, у нас нет таких исполнителей. Вратарям нужно время, чтобы адаптироваться. В остальном же уверен, что, попади кто-то в Европу, как Сафонов, адаптация не займёт много времени. Конечно, Матвею надо будет поиграть, сделать ошибки, но играть там наши ребята могут. В этом я не сомневаюсь», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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