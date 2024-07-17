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«Локомотив» представил второй комплект формы на новый сезон

«Локомотив» представил второй комплект формы на новый сезон
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Московский «Локомотив» представил второй комплект своей новой формы на сезон-2024/2025.

«Второй комплект сезона-2024/2025 — белый с тонкими вертикальными красно-зелёными линиями. Символ чистоты и совершенства. Напоминание о выдающихся достижениях клуба. Историческую и современную значимость подчёркивает монохромная эмблема.

Не гостевой, а «второй» комплект — в белом нам комфортно и дома», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: Телеграм — канал «Локомотива»

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Локомотив» начнёт матчем с «Акроном», который является новичком турнира. Игра пройдёт 20 июля в 15:00 мск.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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