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Защитник «Спартака» Чернов рассказал о единственном инциденте с фанатами ЦСКА

Защитник «Спартака» Чернов рассказал о единственном инциденте с фанатами ЦСКА
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками ПФК ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2019 год.

— С фанатами ЦСКА бывали эксцессы?
— Наверное, только после первого дерби, когда мы в Кубке выиграли 1:0 у них на стадионе. У меня есть традиция, ещё с Самары — я по всему полю прохожу и всем хлопаю, независимо, дома или на выезде. Просто хлопаю болельщикам за то, что пришли и поддержали. После игры с ЦСКА подумал, что надо это сделать — тем более что я воспитанник клуба. Иду, хлопаю — и тут мне как полетело! Кричали и что-то показывали. Я понял, что, видимо, не в тот момент. Это единственное, что было, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

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