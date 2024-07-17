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Игрок «Спартака» Чернов: хотим навязать борьбу «Зениту» и бороться за самые высокие места

Игрок «Спартака» Чернов: хотим навязать борьбу «Зениту» и бороться за самые высокие места
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ, который стартует 20 июля.

«Если я скажу, что цель — второе место, люди прочитают и скажут, что первое мы уже отдали заочно. Хочу бороться за самые высокие позиции. Хотим навязать борьбу «Зениту». Понятно, что последнее время не получалось. Нельзя по-глупому терять очки. Чемпионат выигрывается, когда обыгрываешь команды, которые ниже пятого-шестого места. Ты можешь проиграть лидерам, но выиграть у всех команд, которые стоят ниже. А для этого нужно, чтобы в команде была хорошая атмосфера, чтобы никакие лишние новости нас не беспокоили. Если у нас всё будет хорошо, поборемся за самые высокие места», — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 21 июля и начнётся в 17:30 мск.

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