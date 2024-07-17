Стала известна зарплата полузащитника «Торино» Илича после перехода в «Зенит»

Зарплата сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зените» составит € 3 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшие несколько дней полузащитник пройдёт медосмотр и подпишет контракт.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и «Торино» согласовали трансфер полузащитника Илича в санкт-петербургский клуб.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.