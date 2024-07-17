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В министерстве спорта Аргентины опровергли сообщение об обращении к Месси

В министерстве спорта Аргентины опровергли сообщение об обращении к Месси
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Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро опроверг информацию о том, что он просил извиниться капитана футбольной сборной Лионеля Месси за расистскую кричалку в адрес французской национальной команды.

«Я категорически отрицаю, что просил Месси извиниться. Это было бы неуважением к тому, кто постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами», — написал Гарро в одной из своих социальных сетей.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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