В министерстве спорта Аргентины опровергли сообщение об обращении к Месси

Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро опроверг информацию о том, что он просил извиниться капитана футбольной сборной Лионеля Месси за расистскую кричалку в адрес французской национальной команды.

«Я категорически отрицаю, что просил Месси извиниться. Это было бы неуважением к тому, кто постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами», — написал Гарро в одной из своих социальных сетей.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».