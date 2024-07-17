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Кузнецов на драфте отказов, «Зенит» согласовал переход Илича. Главное к вечеру

«Зенит» согласовал переход полузащитника «Торино» Илича, Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов, а 38-летний Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом». «Чемпионат» собрал главное к вечеру 17 июля.

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