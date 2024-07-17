Кузнецов на драфте отказов, «Зенит» согласовал переход Илича. Главное к вечеру
«Зенит» согласовал переход полузащитника «Торино» Илича, Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов, а 38-летний Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом». «Чемпионат» собрал главное к вечеру 17 июля.
Футбол
- «Зенит» предложил Иличу зарплату больше € 3 млн за сезон, трансфер согласован
- В Бразилии показали скрин презентации перехода Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго»
- «Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем
Материалы по теме
Хоккей
- «Это лучший вариант». В «Каролине» прокомментировали расторжение контракта с Кузнецовым
- «Если не Макдэвид, то награду заслужил Бобровский». Барков — о «Конн Смайте» для Коннора
- Стала известна зарплата нападающего Тайлера Граоваца в «Куньлуне»
Материалы по теме
Теннис
- Тарпищев поделился деталями подготовки российских теннисистов к Олимпиаде-2024
- Каспер Рууд и Стефанос Циципас выступят за сборную Европы на Кубке Лэйвера
- «Такими вы их никогда не видели». ATP опубликовала видео с Медведевым и Рублёвым
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Сергей Павлович назвал историческое место России, которое «должен посетить каждый»
- Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков объяснил желание попасть в UFC
Материалы по теме
Баскетбол
- Рич Пол сделал заявление о Джейлене Брауне после скандальных слов в адрес Бронни
- Вдова Коби Брайанта отреагировала на смерть его отца
Материалы по теме
Авто
- «Изложим суть дела, не понравится — не проблема». Ваулз высказался о Сайнсе
- Вольф: на месте Ферстаппена пока не рассматривал бы вариант с «Мерседесом»
Материалы по теме
Волейбол
- Связующий Александр Бутько стал игроком санкт-петербургского «Зенита»
- Фёдор Воронков — новый доигровщик «Динамо-ЛО»
Фигурное катание
- «Дорогой, хватит ревновать». Фигуристка Худайбердиева — о казусе с партнёром на тренировке
- Софья Самоделкина выиграла летний чемпионат Казахстана
Другие (Олимпиада)
- США могут лишиться права проведения Олимпиады в 2028 и 2034 годах — Reuters
- Олимпийские игры 2030 года во Франции находятся под угрозой
Комментарии