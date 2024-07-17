Испанские болельщики на праздновании кричали, чтобы мусульманин Ямаль начал есть хамон

Испанские болельщики во время празднования победы своей национальной команды на Евро-2024 кричали 17-летнему нападающему Ламину Ямалю, чтобы он начал есть хамон. Об этом сообщает Хорхе Пуэйо в социальной сети X (ранее Twitter).

«У вас есть 16-летний парень, который делает потрясающие удары, а вы оскорбляете его, выкрикивая: «Ламин Ямаль ест ветчину».

Для кого-то это не футбол, а восхваление испанского национализма, основанного на исключении и расизме», — написал Пуэйо.

Ямаль по вероисповеданию мусульманин.У мусульман запрещено употреблять свинину, из которой делают хамон, Кораном.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1. Испания в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.