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Стала известна стадия переговоров «Зенита» и «Галатасарая» о переходе Вендела

Стала известна стадия переговоров «Зенита» и «Галатасарая» о переходе Вендела
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«Зенит» и турецкий «Галатасарай» не намерены выходить из переговоров о переходе бразильского полузащитника Вендела, несмотря на то что на данный момент стороны далеки от достижения консенсуса. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры продолжатся в ближайшие несколько дней. Сообщается, что «Галатасарай» не ожидает проблем с согласованием личного контракта с футболистом.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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