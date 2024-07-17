Вратарь «Химок» Обухов: верю, что не будем мальчиками для битья и закрепимся в РПЛ

Вратарь «Химок» Игорь Обухов поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Все мы ждём сезон. Для многих у нас РПЛ — новый этап. Многие — выходцы из Первой лиги. Верю, что подойдём во всеоружии и не будем мальчиками для битья. Верю в лучшее, что закрепимся как минимум в середине таблицы.

Верю, что сможем показывать красивый футбол. Новый тренер — новый опыт. Он из‑за границы, у него своё видение. Уверен, что многое почерпну от него. Артига требует от вратарей активной игры ногами. Открываю для себя новую манеру. При Талалаеве играли от простого и надёжного», — сказал Обухов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Первый сезон после возвращения в РПЛ «Химки» начнут матчем 1-го тура с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт 21 июля и начнётся в 20:00 мск.