«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в игре 1/8 финала Кубка Китая обыграл «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» и вышел в 1/4 финала турнира. Основное время матча завершилось ничьей со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Шанхай Шэньхуа».

В следующей стадии «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Бэйцзин Гоань». Игра состоится 20 августа.

Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа» в декабре прошлого года.

Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 22 матчей. В 22 встречах подопечные российского специалиста 18 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Общий счёт — 46:8. Победа в этом матче стала для клуба пятой подряд, включая игры в чемпионате.